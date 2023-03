Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Für Andreas Sander lief es zum Ende der Saison besonders gut. "Viermal in Folge in die Top Ten", freute sich der 33-Jährige. "Vielleicht kann ich den Flow in die nächste Saison mitnehmen."