Ausverkauf im Frankenwald: Versteigerung von Wertholzfichten

Mit gerunzelter Stirn schauen Christof Körner und sein Sohn Kilian in die Baumkronen. Sie suchen in ihrem gut 100 Hektar großen Waldbesitz in Teuschnitz bei Kronach Wertholz, also gesunde alte Fichten.

Die letzten Wertholzfichten: für den Waldbesitzer "Sahnehäubchen"

"Sahnehäubchen" nennt Körner die letzten rund 150 Jahre alten Fichten, die noch nicht vom Borkenkäfer angebohrt sind wie die meisten anderen ringsum bei ihm und im gesamten Frankenwald. In angebohrte Fichten dringt ein Schadpilz in den Stamm, färbt das Holz blau. Kein statischer, aber ein optischer Makel. Käferfichten bringen dem Waldbesitzer kaum nennenswerten Gewinn. Also fällen die Körners schnell noch die letzte gesunde Wertholzfichte. Ihr Urgroßvater hat sie gepflanzt.

Mindestens 150 Jahre lang gewachsen und binnen weniger Minuten langgestreckt am Waldboden. Hellbeige leuchtet die mächtige Schnittfläche. Körner fährt mit seiner Hand langsam über die vielen eng und gleichmäßig liegenden Jahrringe. Und ist "sehr zufrieden. Und umso trauriger, weil das die letzten sind."

Klimakrise und Schädlinge – für Waldbesitzer eine Katastrophe

Mit der Seilwinde ziehen die Körners die unteren fünf Meter - das so genannte "Bloch" - ihrer letzten Wertholzfichte aus dem Bestand. Ein tragischer Moment für die beiden. Selbst Junior Kilian wird in seinem Leben nie mehr einen solch mächtigen und wertvollen Baum im Familienwald ernten können. Ausverkauf im Fichtenwald! Schädlinge und Klimakrise offenbaren ihre verheerende Wirkung. Eine Katastrophe.

Holzversteigerung in Himmelkron

In dieser Situation will Körner zumindest möglichst viel Geld für seine letzten Wertholzstämme erlösen. Er hat seine Wertholzfichten deshalb ins oberfränkischen Himmelkron zur Versteigerung gebracht. Mehr als 400 Nadelholz-Stämme liegen hier an einem Forstweg aufgereiht nebeneinander. Sägewerksbesitzer Christian Müller-Lisa aus Wallenfels bei Kronach läuft mit seiner Tochter Christin in Himmelkron entlang der Wertholzstämme. Die beiden suchen astfreies Holz.

"Ich gucke sie vorne an, ob der Kern schön ist in der Mitte, ob der Jahrringbau passt, ob sie ast- und beulenfrei sind. Und Christin schaut hinten." Christian Müller-Lisa, Sägewerksbesitzer

Die Müller-Lisas haben sich mit ihrem Sägewerk für Möbelschreiner spezialisiert. "A, B oder C" schreibt Christin Müller-Lisa in die Liste hinter die jeweilige Stamm-Nummer – je nachdem wie gut ihr und ihrem Vater der Stamm gefällt. Daheim im Büro entscheiden sie dann in Ruhe, ob sie etwa 180, 200 oder gar noch mehr Geld je Festmeter Fichte oder Kiefer bieten.

Interessenten kommen von weit her

"Submission" heißt diese Art der Holzversteigerung. Sägewerker, Holzhändler, Furnierhersteller und sogar Instrumentenbauer kommen von weit her – aus Österreich sogar – und geben für Stämme, die sie interessieren, ein Gebot ab – schriftlich. Der Höchstbietende erhält dann den Zuschlag. Kein Überbietungswettkampf also, sondern eher ein Pokern auf den richtigen, angemessenen Marktpreis.

Waldbesitzer wie Christof Körner hoffen auf höhere Preise, als wenn sie ihr Holz direkt ab Wald verkaufen. Und Sägewerksbesitzer hoffen auf Top-Qualität und natürlich, dass sie nicht überboten werden.

Sägen auf Vorrat – weil die gesunden Bäume ausgehen

Im Sägewerk Müller-Lisa in Wallenfels kullern jeden Tag dicke Fichten von der Entrindgungsmaschine zur Bandsäge. Dort werden die „dicken Brummer“ in unterschiedlichen Stärken gesägt, gestapelt, getrocknet und gelagert. Christian Müller-Lisa sägt auf Vorrat, weil ihm das starke, gesunde Wertholz aus dem Frankenwald, quasi der Rohstoff vor seiner Haustür, ausgeht. Müller-Lisa sieht langfristig nicht nur den Frankenwald von Klimakrise, Schädlingsbefall und Waldsterben betroffen, sondern auch weitere Waldgebiete.

Die "Braut" unter den Fichten

Stichtag für die Wertholz-Submission: Im Dienstgebäude der Bayerischen Staatsforsten, in Fichtelberg, öffnet Monika Möhl vor den Augen eines fünfköpfigen Teams das erste Kuvert eines Bieters. 14 Bieter machen bei der Auktion mit. Das Submissions-Team überträgt alle Gebote am Computer in Tabellen und ermitteln die jeweils Höchstbietenden. Beinahe zwei Stunden rechnen sie hin und her.

Die meisten Fichten im Angebot sind aus dem Frankenwald, einige auch aus der nördlichen Oberpfalz. Die Spannung steigt. Was bieten die Interessenten? Wer verkauft die so genannte "Braut", so nennen Forstleute den teuersten Stamm einer solchen Versteigerung. Plötzlich reißt Martina Möhl einen Gebotszettel hoch in die Luft. Das österreichische Furnierwerk Kirchgasser hat den höchsten Betrag für eine Fichte aus dem Frankenwald geboten: 667 Euro je Festmeter. Die Fichte ist keine von Christof Körners Bäumen. Aber aus seinem Wald geht immerhin die zweitteuerste Fichte nach Österreich. Und Körner hat seine Stämme im Schnitt für mehr als 250 Euro je Festmeter verkauft, deutlich profitabler als wenn er direkt an einen Händler verkauft hätte. Insgesamt wechselt bei dieser Versteigerung Nadel-Wertholz im Wert von rund 120.000 Euro die Besitzer.

Ein Viertel des Frankenwaldes sind kahlgefressen

Für Christof Körner geht daheim im Wald die Arbeit weiter. Mit dem Forsttraktor fährt er auf einen Höhenrücken bei Teuschnitz. Trotzig ragen einzelne ältere Tannen aus einem jungen Mischwaldbestand, den Körner schon vor Jahren angelegt hat. Gleich daneben aber ein grauenvolles Bild, eine mehrere Fußballfelder große Kahlfläche und drum herum lauter Totholz-Fichten mit bereits braunen Kronen. Er ist froh, dass er seine letzten Wertholz-Veteranen gerade noch versilbern konnte.

"Jetzt mache ich halt die Tür zu. Das war die letzte Versteigerung, für die ich Holz gehabt habe, das ich liefern kann. Traurig aber wahr." Christof Körner, Waldbesitzer

Das Ziel: ein bunter Mischwald

Wie geht´s weiter? Körner lebt vom Wald. Klimakrise und Käfer wüten weiter. Rund ein Viertel des Frankenwaldes sind schon kahlgefressen. Körner steigt auf einen Fichtenstumpf, blickt über die Kahlfläche und schnauft tief durch.