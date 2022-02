Umtriebige Brennerin Inge Blank und ihre Schulmühle in Heiligenstadt

Beim Schnapsbrennen macht den Oberfranken keiner was vor. Hier gibt es die meisten Brennereien Deutschlands – und die meisten Mühlen. Inge Blank bringt seit vielen Jahren beides zusammen: Sie betreibt eine Brennerei in ihrer Mühle – der Schulmühle in Heiligenstadt.

Es ist ein Anwesen wie aus dem Bilderbuch: Ein kleiner steinerner Weg schlängelt sich vorbei an sanften Wiesen zur Schulmühle. Das 500 Jahre alte, gelbe Fachwerkhaus schmiegt sich an den Hang im Werntal an. Ein Bach plätschert vorbei. Eine mächtige alte Scheune und ein Kräutergarten machen das Ensemble perfekt. Und die Brennerei? Die befindet sich hinter der Scheune, etwas versteckt in einem unscheinbaren alten Steinhaus mit Schieferdach.

Die Brennerei von Inge Blank ist ein kleiner Raum, der an eine Puppenstube erinnert. Im Eck eine alte kupferne Brennblase. Ein wahres Kleinod und ein "altes Stück" – wie Inge Blank stolz betont.

"Das ist die sogenannte Brennblase. Die ist umgeben von einem Mauerwerk. Und dazwischen ist ein Wasserbad. Und das wird dann von unten hier geheizt, mit Feststoffen. Und man sieht das ja dann, wenn es losgeht. Die Temperatur muss man dann halt sehen, an den Uhren. Ansonsten ist es eine reine Handarbeit. Bei mir zumindest noch. Also ich bin nicht so automatisiert." Inge Blank, Brennerin

Schnapsbrennen: erst Hobby, jetzt Beruf

Jedes Jahr im Herbst werden die Fässer mit der Maische aus der Scheune nebenan geholt. Inge Blank brennt dann aus dem vergorenen Obst hier feine Destillate. Vor vielen Jahren ist sie durch einen Freund zum Brennen gekommen. Und hatte gleich ein gutes Händchen. Die ersten Brände wurden prämiert und Inge Blank fand Gefallen am neuen Hobby. Einige Jahre später machte die Kauffrau das Schnapsbrennen zum Beruf. Holte sich an der Universität in Hohenheim noch mehr Wissen und machte sich schnell einen Namen in der Männerdomäne. Verlassen konnte sie sich dabei vor allem auf ihr gutes Gespür.

"Für einen Brennvorgang im Rohbrand darf ich vier Stunden brauchen, das ist vorgegeben und für einen Feinbrand dann sechs Stunden. Und da muss man dann quasi mit der Nase und der Zunge spazieren gehen, dass man den Vorlauf und den Mittellauf und den Nachlauf gut trennt. Das ist an und für sich das Wichtigste dabei. Und im Laufe der Zeit kriegt man das natürlich dann schon raus. Also bei der Williams muss man das dann genau erwischen, auch beim Brennen, dass man das Aroma dann gut erhält." Inge Blank, Brennerin

Hausgemachte Brände, Liköre und Marmeladen

Ihre zahlreichen Brände, Liköre und Marmeladen verkauft Inge Blank im hauseigenen Laden auf dem Mühlengelände. Die alte Mühle hatte ihr damaliger Ehemann Anfang der 80er Jahre gekauft und aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Das Gebäude wurde unter Denkmalmaßnahmen umfassend saniert und ist heute ein wahres Schmuckstück. Und für Menschen, die außergewöhnliche Dinge lieben, vor allem auch ein echter Geheimtipp. Denn neben dem Schnaps betreibt Inge Blank auch ein kleines Modestübchen, wie sie es nennt.

"Das hat sich so ergeben. Schnaps hat – wenn man das nicht im ganz großen Stil macht – ein halbes Jahr lang Saison. Und die restliche Zeit über habe ich gedacht, mache ich noch ein Steckenpferd mit hier rein. Das hat ja auch gut in die Mühle gepasst. Das fing an mit massiven Trachten oder direkten Trachten. Und das hat sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Dass man also Tracht mit etwas Modernem kombiniert. Und da muss ich sagen: Es macht einfach Spaß und Freude." Inge Blank, Brennerin

Das ganz private Einkaufserlebnis

Eine Klingel oder Ladentür gibt es in ihrem Geschäft nicht. Eingeweihte wissen aber Bescheid, was sich hinter der alten hölzernen Mühlentür im Haupthaus befindet: So wie zwei Spaziergängerinnen, die von einem nahegelegenen Hotel die Mühle angesteuert haben. Für die Kundschaft geht es erstmal in die alte Stube. Neben dem Kachelofen am gemütlichen Holztisch gibt es Kaffee.

Infos zur Schulmühle Die Schulmühle von Inge Blank gehört zum Markt Heiligenstadt im Landkreis Bamberg. Sie ist derzeit immer mittwochs geöffnet und zusätzlich nach vorheriger Absprache. Infos finden Sie unter www.schulmuehle.de

Und dann beginnt das ganz private Einkaufserlebnis, wie Inge Blank es nennt. Sie setzt bewusst auf Qualität und langlebige Mode aus Deutschland. Manches wurde auch nach ihren Wünschen angefertigt. Auf der Ofenbank und an Kleiderständern türmen sich die neuesten Kollektionen. Pullover, Röcke, Schals, Schuhe, Strickwaren. Auch nebenan – im alten Mühlenraum – direkt neben dem hölzernen Mühlengewerk kann die Kundschaft stöbern. Und sich dabei viel Zeit nehmen. Denn das ist die Philosophie von Inge Blank.

Die Kunden sind vor allem auch von Inge Blank selbst begeistert. Mit ihrem kurzen grauen Bob versprüht sie Sachverstand und Begeisterung. Und eine ordentliche Portion kreative Power.

"Ja die hat das gewisse Etwas. In ihrer ganzen Art. Das finde ich sehr sympathisch. Wir sprechen auch zuhause des Öfteren noch von der Frau Blank." Kundin der Schulmühle

Neue Projekte