"Gee dsu – blaib doo" Das Best of des Bamberger Mundartdichters Gerhard C. Krischker

Das Buch "gee dsu – bleib doo. Die 100 besten Dialektgedichte", das zu Gerhard C. Krischkers 70. Geburtstag im Ars Vivendi Verlag erschienen ist, fasst Kirschkers Gedichte aus den letzten vier Jahrzehnten zusammen.

"Es ist einfach so: Mein Leben ist die Literatur. Ich tu auch fast nicht leben, ich lese!" Gerhard C. Krischker

Gerhard C. Krischker ist ein Überzeugungstäter. Ob als Publizist, Lektor, Kleinverleger oder Mundartdichter: Krischkers Kosmos ist die Literatur, seine Welt ist die Sprache – und seine Heimat, das ist Bamberg. Denn neben der Literatur ist die oberfränkische Domstadt das Wichtigste für ihn.

"Ich hätte es gleich ganz pauschal gesagt: Bamberg ist mir eigentlich alles. Ich lebe hier. Bamberg ist eine der schönsten Städte der Welt. Ich kann das auch beurteilen ich war schon a bissl wo. Und die Leute sind, obwohl ich sie früher oft angegriffen hab, nett zu mir." Gerhard C. Krischker

Spitze Worte und scharfe Ironie

In den 70er Jahren begann Krischker als junger Wilder mit der Mundartdichtung. Mit den harmlosen, heimattümelnden Verserlschmieden wollte er dabei nichts gemein haben. Vielmehr kitzelte und piekste er mit spitzen Worten und scharfer Ironie das konservative Bamberg.

äs leddsda



rooda

hommä edsd aa scho

do siichi fai

schwoädds



bambärch I

deä oilnschbiigl

woä doo

deä fausd

woä doo

deä dürä

woä doo

deä göde

woä doo

deä hegl

woä doo

deä hoffmoo

woä doo

obbä

gäbliim is

kannä



Auszug aus dem Buch 'gee dsu – bleib doo. Die 100 besten Dialektgedichte'

In vier Zeilen alles gesagt

Der Impuls für seine kurzen Gedichte und Aphorismen erwuchs nie dem Schwärmerischen, sondern der Aufregung, der Betroffenheit. Da gärte und brodelte etwas. Krischker lauschte und beobachtete – und dann hatte er plötzlich in manchmal nur vier Zeilen alles gesagt.

bambäärch III



foweechä

auf siim hüüchl

hindä

siim bärch



Bambärche oldschdood



Vom griich

fäschoond

fom schdoddrood

ned



Auszug aus dem Buch 'gee dsu – bleib doo. Die 100 besten Dialektgedichte'

Info und Bewertung: Gerhard C. Krischkers Buch "gee dsu – blaib doo. Die 100 besten Dialektgedichte." ist im Ars Vivendi Verlag erschienen. Es hat 133 Seiten und kostet 14,00 Euro.

Krischkers Sprache ist im besten Sinn einfach, alles Überflüssige lässt er weg. Inspiriert wurde er dabei auch von japanischen Kurzgedichten, den sogenannten Haikus. Das sind kurze, verdichtete Texte in strenger Zeilen- und Silbenstruktur. Diese importierte er als erster kurzerhand ins Frankenland: fränkische Haikus, die formal, aber lockerer sind. Der Dialekt tut dann das übrige, er gibt Nähe, Bodenständigkeit, Stallgeruch. Im Buch lassen diese Kurzgedichte auf jeder Seite viel freies Papier und Raum. Das ist gut so, denn manch Kurzgedicht Krischkers hallt länger nach als seitenlang geschwätzige Prosa. In dem sehr bedachten und fast hymnischen Nachwort schreibt der Freund und Historiker Wolfgang Will Folgendes über Krischkers Werk.

"Er zeigt das Ungewöhnliche im Trivialen, das Vielfältige im Eintönigen, den Reichtum im Kargen. (…) Mit seinen Mundartgedichten bewahrt Krischker, was nicht aktenkundig ist, er wird zum Chronisten des Lebens, das in den Geschichtsbüchern nicht vorkommt oder verkommt." Wolfgang Will

Der inoffizielle Stadtschreiber Bambergs

So gilt Krischker auch als der inoffizielle Stadtschreiber Bambergs – auch wenn es in den letzten Jahren ruhiger um ihn geworden ist. Das Jubiläumsbuch fasst seine Gedanken und Beobachtungen aus vier Jahrzehnten zusammen – vom Aufbegehren gegen das konservative Bürgertum bis hin zum Kommentar zur Flüchtlingsdebatte.

So geeds scho oo



dass bai uns

di gäsdedsimmä

fremdendsimmä

haasn



Auszug aus dem Buch 'gee dsu – bleib doo. Die 100 besten Dialektgedichte'

Krischkers letzter Gedichtband

Mit dem Band "gee dsu – blaib doo" feiert Krischker nicht nur seinen Geburtstag, sondern verabschiedet sich auch aus der Mundartszene. Es werde sein letzter Gedichtband im Dialekt bleiben, sagt er, ihm fehle der Impuls.

"So viel regt mich nicht mehr auf. Entweder bin ich ruhiger geworden oder die Stadt ist nicht mehr so schwarz oder die Bamberger sind nimmer so stupide – ein Bändla wird es nicht mehr geben." Gerhard C. Krischker

Das ist bedauerlich, denn wer die Hürde nimmt, den Bamberger Dialekt in Schriftform zu lesen, den erwartet eine lesenswerte Lektüre voll Sprachwitz, Ironie und Hintersinn. Schade nur, dass der Untertitel "Die 100 besten Dialektgedichte" so unangenehm allgemein und maßlos klingt. Dennoch: Krischkers Best of ist in jedem Fall ein Muss für jeden fränkischen Mundartfan.