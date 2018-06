"Edzerdla" ist es wieder soweit 2. Fränkisches Mundart-Festival in Burgbernheim

Edzerdla – jetzt also ist es wieder soweit: Zum zweiten Mal geben sich im mittelfränkischen Burgbernheim am 16. und 17. Juni Musiker, Künstler und Kabarettisten ein Stelldichein – beim fränkischen Mundart-Festival "Edzerdla".

Beim zweiten fränkischen Mundart-Festival in Burgbernheim sind wieder Künstler dabei, die sich längst einen Namen gemacht haben, aber auch Geheimtipps und Neuentdeckungen der fränkischen Künstlerszene. Auf zwei Bühnen treten an den beiden Tagen unter anderen diese Künstler auf: "Der Schdief" aus Nürnberg macht fränkische Rockmusik. Blao (Siggi Michl) aus Bayreuth bringt Weltmusik auf fränkisch auf die Bühne. Die Bambägga/ALC geben fränkischen Rap zum Besten. Nauswärts ist ein singender Nordire, der seine Liebe zum Fränkischen entdeckt hat.

Zwei Tage, zwei Bühnen – und jede Menge Musik und Wortakrobatik

Mit Fitzgerald Kusz und Gerhard C. Krischker treffen zwei Größen der fränkischen Mundart aufeinander. Der Wortakrobat Oliver Tissot liefert eine virtuose "Innen- und Außenschau" auf den fränkischen Dialekt. Und Altmeister Eberhard Wagner hat jahrzehntelang Theaterstücke und hochkarätige Texte verfasst. Ob Rock, Weltmusik, Rap oder fränkische Gedichte – das Programm verspricht abwechslungsreich zu werden.

Mehr Selbstbewusstsein fürs Fränkische

Am Samstag (16.06.18) läuft das Programm von 12.00 bis 22.00 Uhr. Der Sonntag (17.06.18) beginnt um 10.00 Uhr mit einem Mundartgottesdienst – danach folgen wieder Auftritte bis 21.00 Uhr. Ins Rollen gebracht hat das Festival Mundart-Autor Helmut Haberkamm. Fränkisch – das ist seine große Leidenschaft. Er ist einer der renommiertesten Autoren in Franken und einer, der ständig wuselt, schreibt und organisiert. Nun also auch das Dialekt-Festival "Edzerdla". Mit diesem fränkisch drängenden Wort hat Helmut Haberkamm dem Festival einen Namen gegeben, aber auch so etwas wie eine Botschaft ausgerufen: Mehr Selbstbewusstsein fürs Fränkische – einen Dialekt, der es viele Jahre schwer hatte. Doch warum findet das Festival in Burgbernheim statt?

"Da oben am Kapellenberg in Burgbernheim sind damals ein paar Freunde spazieren gegangen. Ich war mit dabei und ein Freund hat gesagt: Mensch, ein tolles Gelände, das wäre etwas für ein fränkisches Woodstock. Und dann habe ich gesagt: Da hast du Recht. Ich hätte gerne mal so ein fränkisches Mundart-Festival in Franken. Eine Woche später hatten wir einen Termin am Kapellenberg mit dem Bürgermeister der Stadt Burgbernheim und der fand die Idee toll und gesagt, das machen wir." Helmut Haberkamm, Mundart-Autor

Doch wozu braucht es überhaupt ein fränkisches Mundart-Festival?

"Was zeichnet Franken aus? Das sind nicht nur große Städte und Sehenswürdigkeiten. Das Eigentliche ist, finde ich, der Dialekt. Der ist unverwechselbar. Und wir Franken haben ein gewisses Nachholbedürfnis. Andere Gebiete sind viel selbstbewusster mit ihrer Mundart – Oberbayern zum Beispiel. Und wir haben da ein großes Defizit und ich habe mir gedacht, das müssten wir doch mal darstellen, was wir alles haben. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, welche Musiker wir haben, welche Dichter und Kabarettisten. Und das zu bündeln fand ich sehr reizvoll." Helmut Haberkamm, Mundart-Autor

In Burgbernheim wird auch Wolfgang Mai auf der Bühne stehen. Ein Musiker, der schon seit seiner Pubertät Musik macht. Erst spielte er in einer Kirchenband, machte englische CDs – und schreibt jetzt auch fränkische Texte.

"Vor sechs Jahren lag ich im Krankenhaus und überlegte mir: Was machst du eigentlich noch mit deiner restlichen Zeit? Und dachte mir, eine deutsche CD, das wäre etwas. Ich hörte mir dann eine CD von Wolfgang Buck an, die mich total geflasht hat. Das war ein Weckruf. Ich habe zwar an der Schule oder im Beruf nie fränkisch geredet, aber ich bin durch die fränkischen Texte richtig zu mir gekommen, als hätte man eine Schicht freigekratzt." Wolfgang Mai, Musiker

Impressionen vom 1. Mundart-Festival "Edzerdla"

Weitere Informationen

Auch diesmal organisiert wieder die Stadt Burgbernheim das Festival "Edzerdla" – und wird unterstützt von einem ehrenamtlichen Helferteam. Neben den Auftritten dürfen sich die Besucher auch auf einen Regionalmarkt freuen. Was sonst noch geboten ist – und was der Eintritt kostet? Antworten gibt die offizielle Homepage des Mundart-Festivals: