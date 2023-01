"Gesundheitskuchen": Der mittelfränkische Schatt

"Der Schatt ist schon noch in der klassischen Bäckerei gefragt und wird auch hergestellt und wird auch mittlerweile in der Industrie ganz gut hergestellt, man findet ihn weit verbreitet, aber halt als Gesundheitskuchen oder als Rührkuchen."

Ein Gesundheitskuchen mit Weißmehl, Eiern und Zucker?

Schatt oder auch Schättla: Die Bezeichnung war früher vor allem in den Städten Nürnberg und Roth, sowie im Nürnberger Land gebräuchlich. Aber eigentlich nicht für den Kuchen an sich, sondern für die eiserne Kuchenform. Von der Form hat sich die Bezeichnung dann mit der Zeit auf den Inhalt übertragen – Fachleute nennen diesen rhetorischen Vorgang Metonymie. Heute ist der Schatt vor allem aber unter einer anderen Bezeichnung bekannt: Gesundheitskuchen. Und was genau soll daran so gesund sein?