Monster, Zauberer und Fabelwesen: Der Marionettenbauer aus Warmensteinach

Peter Zindulka steht zuhause in Warmensteinach an seiner Werkbank und dreht ein faustgroßes Stück Lindenholz in der Hand. Sein Schnitzmesser setzt er vorsichtig auf die Oberfläche und schiebt die Klinge ins Holz. Mit sanften Bewegungen schnitzt er tiefe Furchen ins Holz, bis daraus langsam, aber sicher eine Art Kopf entsteht. Das erste Stück, das er für eine neue Marionette braucht. Marionetten bauen, das ist die Leidenschaft des 66-Jährigen.