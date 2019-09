Bauernmarktmeile München BR Heimat live erleben

Mehr als 110 Direktvermarkter aus ganz Bayern bilden den größten Bauernmarkt in Bayern und bieten frische und regionale Lebensmittel direkt vom Erzeuger an. Und zwar am Sonntag, 29. September, von 10.00 bis 17.30 Uhr auf dem Odeonsplatz in München. Damit verwandelt sich die Prachtstraße zu einem riesigen Bauernmarkt.

Obst und Gemüse, Wurst und Fleisch, Milch und Käse, Wein und Bier - das alles gibt's auf der Bauernmarktmeile zu kaufen. Bereits zum zehnten Mal findet dieser große Markt am Münchner Odeonsplatz statt.

Genießen und Feiern

BR Heimat ist mittendrin! Auf der Bühne bieten wir ein buntes Unterhaltungsprogramm, durch das BR Heimat-Moderatorin Evi Strehl führt. Im Biergarten können Sie gemütlich genießen.

Programmüberblick Bühne BR Heimat 10.00 bis 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 10.30 bis 11.00 Uhr Eröffnung der Bauernmarktmeile mit Grußwort Staatsministerin Michaela Kaniber

Moderation: Evi Strehl 11.00 bis 16.00 Uhr Musikprogramm: Allgäuer Musikanten und Oberpfälzer Bauernseufzer

Hohenaschauer Musikanten, Aschauer Alphornbläser, Aschauer Goaslschnalzer und Duo-Hierl-Dicker 14.00 Uhr Interview: Einkaufen auf dem Bauernhof und Plattform Regionales Bayern 14.30 Uhr Interview: Landesurlaub mit Verlosung 15.00 Uhr Interview: Unsere Bayerischen Bauern 15.30 Uhr Interview: Produktköniginnen: Gurke, Honig, Milch, Kartoffel, BIO-Königin 16.15 bis 17.15 Uhr Musikprogramm: Münchner Großstadt Boazn 17.15 Uhr Verabschiedung durch Evi Strehl





Dazwischen Interviews, Auftritte und Grußworte von Ehrengästen, Königinnen und sonstigen interessanten Gästen der Bauernmarktmeile



Moderation: Evi Strehl, BR Heimat

