Zwischen Ideologie und Pragmatismus Was erwarten Sie von den Grünen in der Regierung?

Müssen sich die Grünen in der Ampelkoalition mit SPD und FDP gerade arg verbiegen? Das Tagesgespräch wirft einen Blick auf die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine und auf die "Zeitenwende", mit der die Bundesregierung mehr Geld für die Bundeswehr verspricht. Passt das zu einer Partei, die den Pazifismus hochhält?

Es geht auch um die Diskussion um Strom aus Kohle- und Kernkraft. Führt die aktuelle Energiekrise dazu, dass Bündnis 90/Die Grünen Grundsätze aufgeben müssen? Eigentlich waren Klimaschutz und Anti-Atom-Politik immer entscheidende Themen für die Grünen. Bleibt das so?

Was erwarten Sie sich von Baerbock und Habeck?

Was ist in der aktuellen Situation mit ihren vielen Krisen zu tun? Was erwarten Sie sich von Außenministerin Annalena Baerbock oder von Wirtschaftsminister Robert Habeck?