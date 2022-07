Zwirbel-, Walross- oder Bleistiftbart Sind Schnäuzer wieder sexy?

"Top Gun Maverick": Miles Teller in der Rolle des Lt. Bradley „Rooster“ Bradshaw

Trendsetter dürfte der Actionstreifen "Top Gun Maverick" mit Miles Teller in der Rolle des Lt. Bradley „Rooster“ Bradshaw sein. Supersexy oder eine ästhetische Zumutung? Was so ungeniert mitten im Gesicht getragen wird, erhitzt die Gemüter. Der Bart kann Vorlieben und Interessen verraten, aber auch als penetrante Demonstration von Potenz empfunden werden. Wird der Schnäuzer wieder modern? Oder hat der Trend selbst schon jetzt wieder einen Bart?