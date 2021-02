Zwiefacher oder Schuhplattler: Vom taktvollen Umgang zwischen Ober- und Niederbayern

Der vertrackte Takt beim Zwiefachen

Seit 2016 ist der Zwiefache immaterielles bayerisches Kulturgut. Von Niederbayern und der Oberpfalz aus hat sich die Musik über weite Teile Bayerns und darüber hinaus verbreitet. Und überall heißt er anders. In ostbayerischen Gegenden wird der Zwiefache auch „übern Fuß“ genannt, weil sich die Tanzpartner oft auf den Fuß treten. In Altbayern heißt er "Trazeter", in Schwaben und in Mittelfranken "Schweinauer" und im Schwarzwald ist er als "Heuberger" bekannt.