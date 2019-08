Zusammengewachsen oder auseinandergelebt Wie steht es um die deutsche Einheit heute?

Obwohl die Wiedervereinigung schon 30 Jahre her ist, sind die Lebensverhältnisse in Ost und West teilweise noch immer unterschiedlich. Wie steht es mit der deutschen Einheit: Sind wir als Land zusammengewachsen oder haben wir uns auseinandergelebt? Rufen Sie an: 0800 94 95 95 5.

Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall sind die Lebensverhältnisse in Ost und West teilweise immer noch unterschiedlich. Die viel zitierten "blühenden Landschaften" haben sich in vielen Teilen der neuen Bundesländer nicht so entwickelt wie es der Bundeskanzler der Einheit, Helmut Kohl, vorhergesagt hat.

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kommenden Sonntag sprechen wir im Tagesgespräch über das Verhältnis zwischen Ost und West. Vielleicht haben Sie schon sowohl in den neuen, als auch in den alten Bundesländern gelebt? Oder haben die Wende selbst miterlebt? Was haben Sie in den letzten Jahren beobachtet, welche Unterschiede sehen Sie auch heute noch oder haben Sie auch Momente erlebt, in denen Ihnen die deutsche Einheit besonders bewusst geworden ist?

Ist die Wiedervereinigung geglückt?

Das Tagesgespräch will wissen: Ist Deutschland wirklich schon vereint? Sind wir uns als Land zusammengewachsen oder haben wir uns eher auseinandergelebt?

Zu Gast bei Stephanie Heinzeller ist Marianne Birthler, ehemalige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.

Wie ist Ihre Meinung?

