Bayern 2-Schwerpunkt Zum 80. Geburtstag von Bob Dylan

Texte sind bei Bob Dylan nicht die Botschaft, sondern Medium für Sound. Er gibt mehr Rätsel auf, statt mit Antworten zufrieden zu stellen. Die Sendung "Dylan denken" gab bereits vorab am 21. Mai um 21.05 Uhr einen Vorgeschmack auf den Dylan-Schwerpunkt-Tag am Pfingstmontag.

An diesem selbst, dem 80. Geburtstag des Künstlers, durchzieht natürlich viel Dylan-Musik alle Sendungen des Programms von Bayern 2. Die Musikjournalistinnen Judith Schnaubelt und Dagmar Golle gratulieren um 11.05 Uhr und 13.30 Uhr und gehen auch dem Einfluss Dylans auf die Heimatsound-Musikszene nach.

In den radioTexten um 14.30 Uhr steht der Lyriker Bob Dylan im Mittelpunkt – auch im Gespräch mit seinem Übersetzer Heinrich Detering.

In seiner "Bob Dylan Show" versucht Musikjournalist Tobi Ruhland ab 15.05 Uhr sich dem eigentlich "unfassbaren" Künstler Bob Dylan anzunähern.

Zündfunk-Musikchef Michi Bartle schließt sich um 19.05 Uhr an in einem "Lost and Found Extra" mit Songs von Musikerinnen und Musikern, die Dylan bewunderte und die er in seinen Radiosendungen dem Publikum näherbrachte.

Zum Abschluss des Dylan-Schwerpunkt-Tages legt Roderich Fabian ab 23.05 Uhr noch Dylan-Musik auf.

Die Sendungen in der Übersicht

Freitag, 21. Mai 2021, 21.05 Uhr

hör!spiel!art.mix: Dylan denken

Von Theo Roos und Günther Janssen

Mit Alan Bangs, Sibylle Canonica, Elfriede Jelinek, Sophie von Kessel, Marlene Streeruwitz, Klaus Theweleit und anderen

Komposition: Bob Dylan

BR 2001

"Bob Dylan selbst geistert wie ein Phantom durch dieses Stück, denn er ist niemals auf eine Deutung festzunageln. Und was entspräche diesem schattenhaften Mythos, dieser Figur, die scheinbar nur mit ihren Texten und der Musik lebt, besser, als sich diesem Rätsel wie in ,Dylan denken' immer wieder aufs Neue zu stellen." (Aus der Jurybegründung zum Hörspiel des Monats Mai 2001).

DYLAN-SCHWERPUNKT-TAG, Pfingstmontag, 24. Mai 2021

Bayern 2 am Feiertag, 11.05 Uhr

"If not for you" Bob Dylan, seine Fans & die Liebe

Mit HP Bushoff, Erhard Grundl, Karin Bäumler und Friedrich Ani

Feature von Judith Schnaubelt

Bayern 2-Heimatsound, 13.30 Uhr

Der Einfluss Bob Dylans auf die Heimatsound-Musikszene

Von und mit Dagmar Golle

radioTexte – Das offene Buch, 14.30 Uhr

"Planetenwellen": Lyrik von Bob Dylan zum 80

Hannelore Hoger liest Songtexte und Gedichte des Singer-Songwriters. Cornelia Zetzsche im Gespräch mit dem Lyriker, Dylan-Kenner und Übersetzer Heinrich Detering

Bayern 2 extra, 15.05 Uhr

Die Bob Dylan-Show

Geschichten und Gespräche darüber, wie inspirierend und gleichzeitig verwirrend Bob Dylans Kunst auf unsere Hirne wirken kann.

Moderation: Tobias Ruhland

Zündfunk extra, 19.05 Uhr

Lost and Found Extra: Songs, die uns Bob Dylan beigebracht hat

Mit Michael Bartle

Bob Dylan ist auch als Musikologe bekannt, als Mann, der immer seinen musikalischen Ahnen, Helden und Vorbildern Ehrerbietung entgegenbringt. In seinen Interviews und in seiner autobiografischen Erinnerung „Chronicles“ sowie als DJ von 104 Radiosendungen hat er seinem Publikum die ganze Palette amerikanischer Künstler und Künstlerinnen nähergebracht.

Eins zu Eins. Der Talk, 22.05 Uhr

Norbert Joa im Gespräch mit Wolfgang Niedecken, Musiker und Dylan-Fan

(Wiederholung vom 30.03.2021)

BR Podcast: Bis 30.03.2022 zum Nachhören