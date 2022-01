Die Mitte Europas ist ein buntes Flickwerk aus Randstücken: Zu Fuß vom Nordkap heim in die Oberpfalz

Auf einem Lastschiff gen Heimat

Im Dezember habe ich bei Dresden die Elbe erreicht, wo mir im Hafen ein tschechischer Lotse die Mitfahrt auf einem tschechischen Lastschiff zur böhmischen Grenze vermittelt. Am Abend legen wir an, dann gibt es ein zusätzliches Tagegeld für meine vier Begleiter. In der Kajüte stimmen sie tschechische Volkslieder an. Viele Melodien kenne ich als Pop Songs. Eine stammt von den Beach Boys: Sloop John B. Den Refrain brumme ich auf Englisch mit: I wanna go home – let me go home – I wanna go home… Ja, genau – das passt zu mir, ich bin doch auf dem Heimweg!