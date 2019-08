Zu Besuch beim Tierphysiotherapeuten Wenn Hunden und Katzen Bewegung wehtut

Wenn sich ein Mensch ein Bein bricht, das Kreuzband reißt oder der Rücken weh tut, hilft oft der Physiotherapeut aus. Was ist aber mit unseren Haustieren? Seit Januar dieses Jahres gibt es in München an der medizinischen Kleintierklinik der LMU München ein Zentrum für Kleintiermobiliät – Physiotherapie für Hunde und Katzen.

Jacky freut sich über ein Leckerli als Belohnung. Die siebenjährige Hündin hat einen Termin bei Barbara Esteve. Die Tierärztin ist spezialisiert auf Physiotherapie für Hunde und Katzen. Seit etwa einem Monat behandelt sie den Goldendoodle ein bis zweimal die Woche im Zentrum für Tiermobilität an der LMU München. Die Hündin hatte eine Nervenkrankheit, die auch zum Muskelabbau führt, erzählt Frauchen Clara Behrens: „Sie wollte gar nicht gehen davor, sie konnte auch gar nicht gehen. Wenn wir rausgegangen mit ihr musste sie sich alle 10 Sekunden hinsetzen und hat einen dann immer angeschaut, was wir immer nicht verstanden haben, wir haben gedacht, der Hund ist faul."

Nach einem Tierarzt-Marathon kam irgendwann die Diagnose: Polyradikulitis, eine Entzündung mehrerer Nervenwurzeln. Die Krankheit verschwindet zwar wieder von alleine, aber durch den starken Muskelabbau besteht die Gefahr, dass der Hund Folgeschäden davonträgt. Deshalb ist es Familie Behrens wichtig, ihren Hund zusammen mit Tierärztin Esteve möglichst schnell wieder fit zu machen.

Zuerst tastet Dr. Esteve Jacky ab, um herauszufinden, wo sie besonders Probleme oder Schmerzen hat. Die Hündin hat damit überhaupt kein Problem – sie weiß schon, was passiert, erklärt Dr. Esteve: „Ich arbeite sehr selten mit Maulkorb. Mancher Schutzhund braucht vielleicht am Beginn der Behandlungen einen Maulkorb, bis die Wirkung der Schmerztherapie eingesetzt hat bzw. das Vertrauen da ist.“

Mit einer Laserbehandlung wird das Muskelwachstum angeregt

Vor der Laserbehandlung muss Hündin Jacky eine Schutzbrille anziehen.

Heute steht eine Behandlung mit dem Laser auf dem Plan, dafür muss Jacky eine ganze Weile ruhig liegen. Mit dem Laser werden die Zellen und damit das Muskelwachstum angeregt, das Tier spürt nur ein bisschen Wärme. Im Behandlungszimmer der medizinischen Kleintierklinik gibt es außerdem zahlreiche Geräte wie Wackelbretter oder ein Laufband. Das ist für Jacky die nächste Station. Die Tierärztin will erreichen, dass die Hündin beim Spiel mit anderen Hunden unerwartete Bewegungen meistern kann und sich nicht dabei verletzt.

Physiotherapie für Hunde und Katzen ist in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Sie kann eingesetzt werden, um Tiere mit Schmerzen, Lähmungen oder Muskelproblemen zu helfen. Barbara Esteve hat jahrelange Erfahrung in dem Bereich. Es ist ihr ein Anliegen, die Lebensqualität von Hunden und Katzen zu verbessern – und damit auch die ihrer Besitzer. Bei Familie Behrens hat das geklappt: „Jetzt haben wir ihre Muskeln relativ schnell wiederaufgebaut, sie sind noch nicht 100 Prozentig da, aber sie ist einfach viel glücklicher und springt wieder, geht schwimmen, und ist auch ein bisschen aufmüpfig", sagt Clara Behrens.

Tierbesitzer müssen mit 80 bis 100 Euro pro Behandlung rechnen

Eine so intensive Behandlung hat natürlich auch seinen Preis – mit etwa 80 bis 100 Euro pro Termin sollten Tierbesitzer rechnen. Für Clara Behrens ist es das wert: „Wir sind so unglaublich verliebt in unseren Hund, und sie ist ein riesen Teil unserer Familie. Und wenn man die Mittel hat und seinem Hund helfen kann, sollte man das auf jeden Fall machen. Sie ist so viel glücklicher und ich bin mir sicher, dass wir ohne die Physiotherapie auch viel mehr Fehler gemacht hätten.“

Unter der Anleitung von Tierärztin Esteve haben die Behrens auch zu Hause Übungen mit Jacky gemacht und darauf geachtet, dass sie nicht zu früh wieder rennt und tobt. Nun hat sie solche Fortschritte gemacht, dass sie am Wochenende das erste Mal wieder mit auf eine kleine Wanderung in die Berge darf.

Das Zentrum für Tiermobilität, unterstützt von dem Unternehmen Vetoquinol und in enger Zusammenarbeit mit der benachbarten Chirurgischen und Gynäkologischen Kleintierklink, richtet sich an Hunde und Katzen mit eingeschränkter Mobilität. Tierhalter können über die Medizinische Kleintierklinik einen Termin unter Tel.: (089) 2180-2650 (Montag bis Donnerstag, 8 Uhr bis 18.30 Uhr, und Freitag, 8 Uhr bis 17.30 Uhr) oder info@medizinische-kleintierklinik.devereinbaren.