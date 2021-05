Landschaft der Mönche Das Erbe der Zisterzienser in Oberfranken

"Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Hochmittelalter sind, und das ist die Zeit mit der höchsten Siedlungsdichte in Europa. Es gab viele kleine Siedlungen; im Prinzip war das Land besetzt, wenn man so will. Jetzt kommen da Mönche an, die einen Siedlungsplatz wollen. Im Prinzip ist alles belegt. Sie haben aber das Privileg bekommen, an einer Stelle doch siedeln zu dürfen, in einem Talschluss, am Ende eines Bachlaufes, dort, wo Bäche zusammenlaufen. Dort ist es unwirtlich, dort hat man einfach nicht gesiedelt. Und diese Stelle durften die besiedeln."