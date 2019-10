Zerrieben zwischen den Fronten Bewegt Sie das Schicksal der Kurden?

Vor gut einer Woche startete die Türkei eine Militäroffensive in Nordsyrien. Die Militäroperation richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, in der die Türkei einen Ableger der verbotenen PKK sieht.

Vor der türkischen Militäroffensive sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration mindestens 190 000 Menschen geflohen.

Ziel der türkischen Offensive ist eine sogenannte Sicherheitszone, in der die Regierung auch Millionen syrische Flüchtlinge unterbringen will, die derzeit in der Türkei leben. Vertreter der Kurden, auch in Deutschland, befürchten eine humanitäre Katastrophe. Sowohl die Europäische Union als auch die USA zeigen sich gegenüber dem Konflikt verhalten. Im Kampf gegen den "Islamischen Staat" waren die Kurden noch nützliche Helfer. Lässt der Westen die Kurden jetzt im Stich? Sollte die EU und die USA intervenieren?

Zu Gast bei Moderatorin Eva Kötting im Tagesgespräch-Studio war die Journalistin, Autorin und Nahostexpertin Kristin Helberg. Zugeschaltet war außerdem die offizielle Syrien-Referentin Anita Starosta von medico international, die in Nordsyrien mit lokalen Hilfskräften zusammenarbeitet.

Wie ist Ihre Meinung?

