Zauber des Vorlesens Mit wem erleben Sie das?

Wie selbstverständlich ist das Vorlesen für Kinder noch? Was löst es aus – auch bei Erwachsenen? Aus welchem Buch haben Sie zuletzt vorgelesen? Rufen Sie an im Tagesgespräch! Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5.