Yoga, Downhill, Triathlon Welche Sportart haben Sie für sich entdeckt?

Der moderne Mensch ist ein Bewegungsmuffel. Laut einer Studie der Harvard School of Public Health sterben jedes Jahr 5,3 Millionen Menschen weltweit an den Folgen des Bewegungsmangels - ungefähr genauso viele sterben an den Folgen des Rauchens. Kein Wunder, dass der warnende Vergleich "Sitzen ist das neue Rauchen" mittlerweile in aller Munde ist.

Um fit zu werden, muss man kein Leistungssportler sein. Es reicht, sich zweieinhalb Stunden pro Woche moderat zu bewegen - das empfiehlt die WHO. Konkret heißt das zum Beispiel: ein halbstündiger Spaziergang an fünf Tagen die Woche.

Welche Sportart macht Ihnen Freude?

Vier von zehn Deutschen würden sich gern mehr bewegen. Eine Sportart zu finden, die einem Spaß macht, steigert die Motivation. Für den einen ist das Joggen, die andere macht lieber Krafttraining oder geht auf den Fußballplatz.

Experten bei Bayern 2

Gast bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger war Christine Joisten von der Deutschen Gesellschaftfür Sportmedizin und Prävention der Sporthochschule Köln.

