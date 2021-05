Wunder über Wunder: Mirakelbücher und Wachsvotive

Hier lagen sie, die Beweise für die Kraft der himmlischen Mächte: Schwarz auf Weiß verzeichneten die Pfarrer von Wallfahrtskirchen in den „Mirakelbüchern“ jene Wunder, die auf Gebete und Opfergaben folgten.

"Ein Mirakelbuch ist eine Ansammlung von aufgeschriebenen Gut-Taten. Es sind die Wunder der damaligen Zeit. Man hat ein Verlöbnis gemacht und hat gesagt, wenn man dann diese Gnade erhält, dann geht man in die Kirche, wo man sich verlobt hat und bringt ein Opfer dar und lässt es auch aufschreiben." (Hans Hipp, Buchautor und Sammler alter Wachsvotive)

Das „wächserne Händl“ brachte Schmerzlinderung

Wächserne Hände aus der Sammlung von Hans Hipp „Ursula Kneislin von Niederscheyern hatte so große Schmerzen am Finger, dass jedermann vermeint, sie müsse gar um ihn kommen. In dieser großen Not verlobt sie sich Maria mit einem wächsernen Händl und hat auch völlige Besserung erlangt.“



So heißt es in einem der Scheyerner Mirakelbücher, die heute im Archiv des Klosters liegen.



Das „wächserne Händl“, eine kleine Hand aus Wachs, besorgte sich Ursula Kneislin wohl aus dem nur sechs Kilometer entfernten Pfaffenhofen, wo es solche Stücke in der Wachszieherei Hipp noch bis in die 1970er Jahre zu kaufen gab.

"Alle Kerzen, alle Votivgaben, alle Wachsstöckl, alles wurde damals nach Gewicht verkauft, weil Wachs war so teuer - also das Zehnfache teurer als Fleisch!" (Hans Hipp)

Ein fast vergessenes Stück Kulturgeschichte

Hans Hipp bei der Aufnahme zur Sendung Hans Hipp hat das Handwerk seiner Vorfahren in der Jugend noch selbst erlernt. Heute ist er profunder Kenner und Sammler der alten Wachsvotive wie auch der Model, in denen sie gegossen wurden. Mit seinem Buch „Wachs zwischen Himmel und Erde“ hat er ein fast vergessenes Stück Kulturgeschichte erschlossen. In der Sendung berichtet er von alten Texten und von der Herstellung und Verbreitung dieser „Kultfiguren“, anrührenden Zeugnissen früherer Nöte, aber auch des Glaubens an Gott.

Buchtipp: Wachs zwischen Himmel und Erde

Autor: Hans Hipp

Hans Hipp Herausgeber: Hirmer; 1. Edition (1. Oktober 2020)

Hirmer; 1. Edition (1. Oktober 2020) Gebundene Ausgabe: 384 Seiten

384 Seiten ISBN-10: 3777436720

3777436720 ISBN-13: 978-3777436722