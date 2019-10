Ausgetanzt Würden Sie die Cheerleader auch abschaffen?

Basketball-Bundesligist Alba Berlin will in Zukunft auf seine Cheerleader verzichten: Junge Frauen als attraktive Pausenfüller seien nicht mehr zeitgemäß. Würden Sie die Cheerleader auch abschaffen? Rufen Sie an: 0800 - 94 95 95 5 (kostenfrei).

Bei Alba Berlin haben die Cheerleaderinnen ausgetanzt. Drei bayerische Klubs setzen hingegen voll und ganz auf die Tanzgruppen. Bei den Münchner Basketballern soll das Publikum abstimmen. Das wirft Fragen auf: Wer bestimmt, was im Sport sexistisch ist und was nicht? Sind Kameras in Startblöcken, wie sie bei der Leichtathletik-WM in Doha eingesetzt werden, ein Zeichen von mangelnder Sensibilität? Sollen Männer darüber entscheiden, welches Frauenbild zeitgemäß ist? Und wo ist die Grenze: Müsste man dann nicht auch über das Frauenbild von Tänzerinnen in Faschingsgarden diskutieren?

Würden Sie die Cheerleader auch abschaffen?

Prof. Paula-Irene Villa

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger ist Prof. Dr. Paula-Irene Villa, Lehrstuhlinhaberin für Soziologie und Gender-Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität in München

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Zu Besuch im Münchner Funkhaus

Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern können einen Tag lang zu Gast im Tagesgespräch sein - an der Redaktionskonferenz teilnehmen, mitdiskutieren und sich in der Live-Sendung zu Wort melden.