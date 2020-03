Kochen, Kümmern, Pflegen Woran scheitert die Gleichberechtigung?

Gestern war internationaler Weltfrauentag. Überall auf der Welt gab es Demonstrationen und Kundgebungen, um für eine gesellschaftliche Gleichstellung zu protestieren. In den letzten Jahren hat sich hierzulande die Situation für Frauen im Berufsleben zwar verbessert, doch besonders bei der Care-Arbeit gibt es noch häufig Probleme. Woran liegt das?

Karriere machen und Sorgearbeit leisten – das ist für viele unvereinbar. Und ein Grund mit, warum Frauen seltener als Männer in beruflichen Führungspositionen zu finden sind. Nach wie vor sind Frauen im Berufsleben nicht gleichgestellt. Hausarbeit, das Kümmern um Kinder, die Pflege von Angehörigen führen zu einer Mehrbelastung, die Männer oft nicht haben. Manche Forscherinnen fordern deshalb zum Beispiel eine 30-Stunden-Arbeitswoche für alle, Männer wie Frauen, um diese Care-Arbeit gerechter zu verteilen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Sind Frauen und Männer so gleichberechtigt, wie Sie sich das vorstellen? Wie sind Ihre Erfahrungen? Was könnte besser sein?

Bei Tagesgespräch-Moderatorin Stephanie Heinzeller war Prof. Christiane Funken, Soziologin und Genderforscherin, zugeschaltet. Außerdem war Meredith Haaf, Co-Autorin des Buchs "Wir Alphamännchen", telefonisch im Gespräch.

