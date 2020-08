Wollige Wege Vom Schaf zum Schal

Bayern ist mit 200.000 Tieren das Bundesland mit den meisten Schafen. Und doch kommt die meiste Wolle, die es in Deutschland im Geschäft zu kaufen gibt, aus Australien und Neuseeland. Welche Stationen muss die Wolle vom Schaf zum Schal durchlaufen? Im Bayern 2-Sommernotizbuch zeichnen wir diesen Weg nach – am Beispiel "unseres" Schafs Lotte.

Die Wolle muss ab

Lotte hält ruhig, als Martin Kollmannberger sie schert.

Wir lernen Lotte in Prien am Chiemsee kennen. Dort wird sie von ihrem Halter Martin Kollmannsberger geschoren. Laut Tierschutzgesetz müssen Schafe mindestens einmal im Jahr geschoren werden.



In Bayern gibt es circa 30 verschiedene Schafrassen, die alle verschiedene Wollqualitäten haben. Ihre Wolle ist für den internationalen Wollmarkt kaum interessant. Denn für die Textilindustrie ist mittlerweile hauptsächlich die feine Merinowolle von Wert. Merinoschafe fühlen sich aber im heißen Klima in Australien und Neuseeland wohler.

Lotte ist ein Bergschaf. Ihre Wolle kostet circa 30 bis 40 Cent pro Kilogramm. Zwischen zwei und fünf Kilogramm Wolle kommen bei einem Schaf in einem Jahr zusammen – also etwa ein Euro pro Schaf im Jahr.

Eine der letzten maschinellen Wollwaschanlagen Europas

Mit der Rohwolle von Lotte fahren wir weiter nach Tirol ins Ötztaler Schafwollzentrum. Große Mengen Wolle werden hier in vier Stationen mit jeweils zwei Walzen auseinandergezogen, sodass jede einzelne Wollfaser vom Wasser umschlungen werden kann. Weil die Menge von Lottes Wolle für eine industrielle Waschung nicht ausreicht, wird sie mit der Hand gewaschen – in einer der letzten maschinellen Wollwaschanlagen Europas.

Der Wolf und das Schaf

Reporterin Greta Prünster mit dem Vlies von Schaf Lotte

Zur nächsten Station geht es wieder zurück nach Bayern nach Gestratz im Landkreis Lindau im Allgäu. Hier verarbeiten Franz und Karolina Greber Wolle noch mit der Hand. Ihr "Wolf", eine große Maschine mit vielen Zähnen, zupft die Wolle auseinander. Am Ende des Wolfes fliegen kleine, fluffige Büschel heraus. Diese Büschel werden in der Kardiermaschine von 13 Walzen mit Zähnen und winzigen Widerhäkchen gekämmt, bis alle Härchen in eine Richtung liegen. Die Kardiermaschine ist übrigens der "Karde" nachempfunden. Mit dieser wie eine Distel aussehenden Pflanze kämmte man früher die Wolle. Das Endprodukt ist endlich flauschig: Lottes Vlies.

Produktive Meditation

Ria Billmeier erklärt Reporterin Anna Dannecker, wie das Spinnrad funktioniert.

Damit geht es nach Oberhaching. Hier will Reporterin Anna Dannecker lernen, wie aus Lottes Wolle ein Faden gesponnen werden kann. Rund zehn Frauen treffen sich in Oberhaching regelmäßig, um gemeinsam zu spinnen. Industriell wird in Bayern nur noch ganz wenig gesponnen. Das Spinnrad macht zwei Arbeitsgänge auf einmal: Es verdreht die Fasern der Wolle zum Faden und wickelt sie gleichzeitig auf. Man muss gleichzeitig mit den Füßen die Pedale treten und mit den Händen das Spinnrad mit Wolle füttern.

"Spinnen ist meditativ, wenn man da so sitzt und es so laufen lässt. Für mich die schönste Form des Meditierens, weil dann auch noch was dabei entsteht." Ria Billmeier, spinnt schon seit Jahrzehnten

Das Vlies aus Lottes Bergschafwolle ist recht grob, stellen die Frauen vom Spinntreff fest. "Nicht für Dessous geeignet, aber sehr schön für einen Janker". Mit dem selbst gesponnenen Garn hat Anna Dannecker am Ende übrigens einen kleinen Schal für das Redaktionsschaf gestrickt (s. Foto am Ende dieses Artikels).

Wolle als Dünger

Schaf Lotte und ihr Besitzer Martin Kollmannsberger

Lottes Besitzer Martin Kollmannsberger verkauft die Wolle seiner Bergschafe hauptsächlich als Dünger. Sie enthält viele für Pflanzen wichtige Bestandteile wie Stickstoff, Phosphor und Kalium. Außerdem speichert sie viel Flüssigkeit und zersetzt sich nur langsam. Wolle als Langzeitdünger funktioniert gut bei Starkzehrern wie Tomaten oder bei Obstbäumen. Rohwolle sollten Gärtnerinnen und Gärtner aber lieber benutzen, wenn sie gerade neue Elemente wie Staudengärten oder im Frühjahr Kübel vorbereiten. Sie erst später einzuarbeiten ist bei der dichten Rohwolle eher unpraktisch.

Es gibt Schafwolle zwar mittlerweile auch in Pelletform, dann ist sie aber relativ teuer. Der Preis steht im Widerspruch dazu, dass die bayerischen Schäferinnen und Schäfer ihre minderwertige Wolle ja eigentlich loswerden wollen. Das Problem: Wolle ist ein Material tierischer Herkunft und nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt. Wer Schafwolle als Dünger in den Verkehr bringen will, muss sie vorher waschen, um Krankheitserreger zu vermeiden. Dafür gibt es viele Auflagen, was es aufwendig und somit teurer macht.

Schwarze Schafe

Schafe sind aber nicht nur Wolllieferanten, sie spielen auch immer wieder eine Rolle in der Geschichte und der Gesellschaft. So wird das Schaf z. B. gerne für Redewendungen herangezogen: die Schafskälte, der Wolf im Schafspelz, einen Bock schießen, belämmert sein.

Schwarze Schafe sind besser als ihr Ruf.

Einen schlechten Ruf haben schwarze Schafe. Dabei sind sie eigentlich ein Rundumpaket: "Schwarze Bergschafe sind besonders angepasst an das raue Klima, sie sind trotzdem genügsam und haben eine relativ gute Fleischleistun", sagt Marie-Theres Maurer, Fachberaterin für Schafe und Ziegen am Amt für Landwirtschaft Pfaffenhofen. Sie hat selbst eine Herde von 30 schwarzen Schafen.

Insgesamt gibt es Bayern nur noch 280 schwarze Schafe. Dabei ging es gut los: Der Wittelsbacher Herzog Ludwig Wilhelm beschloss, dass bei ihm braune Schafe gezüchtet werden, aus deren Wolle Loden gemacht wurde. Mit dieser braunen Tracht gingen die Jäger ihrem Dienst nach. Später machte Adolf Hitlers Rassenwahn auch vor den schwarzen Schafen nicht Halt. Unter seinem Regime wurden vermehrt weiße deutsche Bergschafe gezüchtet, weshalb die Zahl der schwarzen Schafe heute so gering ist.

Das heilige Schaf

Eine besondere Bedeutung hat das Schaf in den abrahamitischen Religionen. Schafe gelten als geduldig, anmutig und ruhig. Propheten mussten erst einmal durch die Schule der Schafe. "Schafe sind ja bekannt dafür, dass sie sich tot stellen können, also selbst in der größten Angst Ruhe bewahren", erklärt Asmaa Al Maaroufi, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Islamische Theologie in Münster.

Im christlichen Glauben wird der Mensch geschützt und geführt wie Schafe von ihrem Hirten. Das drückt auch der bekannte Psalm 23 aus: "Der Herr ist mein Hirte."

In der jüdischen Tradition gibt es das Bild, dass Juden wie Schafe verfolgt werden. Früher gab es an jüdischen Feiertagen zweimal täglich ein Tieropfer mit einem Schaf, heute ist das verboten.

Im Islam spielt das Schafopfer noch eine große Rolle im Gedenken an Abraham, der seinem Gott ein Schaf an Stelle seines Sohnes opferte.