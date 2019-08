Ursachen Woher kommt Migräne?

Die einzige Ursache, die die Medizin heutzutage mit Sicherheit kennt, ist eine genetische Neigung. Bei den Migräne-Patienten mit Aura gibt es besonders oft eine positive Familienanamnese, d.h. es gibt in der Familie noch mindestens einen weiteren Migräne-Betroffenen. Besondere, seltene Arten der Migräne mit schwer verlaufenden und lang anhaltenden Auren sind genetisch bereits entschlüsselt. Aber es gibt auch zahlreiche Patienten mit Migräne, bei denen niemand anderes in der Familie daran leidet. Selbst wenn man genetisch vorbelastet ist, kommen noch sogenannte auslösende Faktoren dazu.

Auslösende Faktoren

Diese Auslöser sind bei jedem Menschen andere, aber häufig multifaktoriell, d.h. einige der auslösenden Faktoren müssen zusammenkommen. Synergieeffekte von mehreren Faktoren spielen eine Rolle. Es gibt innere Faktoren, wie die Hormone, und äußere (exogene) Faktoren, wie z. B. Stress, die im Lebensstil liegen.

Hormonelle Schwankungen

Frauen weisen ganz häufig kurz vor und während der Menstruation Attacken auf, wenn der Östrogenspiegel sinkt und die Regelblutung einsetzt. Ob auch die Phase des Eisprungs eine besonders empfindliche Zeit ist, ist wissenschaftlich umstritten. Meist beginnt die Migräne in der Pubertät, endet in der Menopause und ist bei etwa zwei Drittel in der Schwangerschaft gebessert oder sogar vorübergehend ganz weg. Allerdings sind Versuche, Migräne mit Hormonen zu behandeln, nicht immer erfolgreich.

Stress oder Entlastung nach Stress

Gerade am Wochenende nach einer vollgepackten Woche, haben nicht wenige eine Migräne-Attacke – also bei dem Wechseln von einer Anspannungs- in eine Entspannungsphase.

"Warum dies ein auslösender Faktor ist, kann man wissenschaftlich nur vermuten. Das Gehirn von Migränepatienten arbeitet anders und kann zum Beispiel wiederkehrende Reize schlechter ausblenden. Es könnte sein, dass manche Patienten deswegen auf Stressreize so reagieren. Es ist nicht bei allen Patienten so, dass Stress ein Auslöser ist. Wahrscheinlich liegen unterschiedliche genetische Dispositionen vor." Dr. Förderreuther

Schlafrhythmus

Auch durch zu wenig Schlaf oder einen Wechsel im Schlaf-Wach-Rhythmus kann Migräne entstehen.

"Wenn Menschen lieber lange schlafen, aber im Alltag früh aufstehen müssen und nur am Wochenende länger schlafen, kann dieser Wechsel in der Tagesrhythmik bereits eine Migräne auslösen. Ihnen empfiehlt man auch am Wochenende wie unter der Woche zur üblichen Zeit kurz aufzustehen, etwas zu trinken oder auf Toilette zu gehen und dann erst wieder weiterzuschlafen – das reicht oft schon, um eine Attacke zu verhindern." Dr. Förderreuther

Unregelmäßiges Essen/Trinken

Wenn man beispielsweise eine Mahlzeit ausgelassen hat oder vergessen hat, genug zu trinken, kann eine Attacke eintreten.

Alkohol

Öfter stellen Migräne-Patienten fest, dass alkoholische Getränke ein Auslöser sind. Es ist jedoch nicht der Alkohol an sich, sondern spezielle Inhaltsstoffe, die sich im Wein oder Sekt befinden. Besonders Rotweine können für Migräne-Patienten gefährlich sein, Weißweine eher nicht.