Ambulant, spezialisiert und stationär Wo findet Palliativversorgung statt?

"Wir können mit unseren multiprofessionellen Teams auch auf die anderen Stationen eines Krankenhauses gehen, wenn Patient*innen mehr Unterstützung brauchen. Diese Palliativdienste begleiten dadurch deutlich mehr Menschen als in rein palliativstationären Betten. Wir haben zum Beispiel auf der Palliativstation in Großhadern zehn Betten, in denen wir durchschnittlich 300 Patient*innen im Jahr betreuen. Mit dem Palliativdienst, der Patienten auf den normalen Stationen unterstützt, erreichen wir ca. 800 - 1.000 Patienten im Klinikum."