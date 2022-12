Wo einst der König Kunde war: Bayerische Hoflieferanten - Tradition und Zukunft

Ein kurzer Spaziergang durch die Münchner Innenstadt. Nicht selten fällt der Blick auf das königliche Wappen der Wittelsbacher mit Krone, Löwen und Rauten-Schild. Und das nicht nur an den Gebäuden der ehemaligen Residenz, sondern an Geschäftshäusern: an Fassaden und Markisen, auf Schuhputzmitteln, Servietten und Schaufenstern.