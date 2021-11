Wo die Angst herkommt Ursachen von Angststörungen

Die angeborene Veranlagung

Genetische Eigenschaften liefern die Grundlage dafür, ob jemand eine eher ängstliche oder mutige Persönlichkeit entwickelt. Hier können auch transgenerationale Übertragungsprozesse eine Rolle spielen: tief traumatisierende Erlebnisse der Eltern oder Großeltern hinterlassen sogenannte epigenetische Spuren im Erbmaterial. Sie könnten eine der Ursachen sein, wenn in der Generation der Kinder oder Enkel unerklärliche Ängste auftreten. Hier steht die Aufklärung von "An- und Abschaltvorgängen" von Genen noch am Anfang der Forschung.

Erworbene Verhaltensmuster, vor allem durch Erziehung

"Es ist ein Unterschied, ob mir meine Eltern etwas zutrauen, ob ich also als Kind auf den Baum raufklettern darf oder ob meine Mutter drunter steht und ruft: Komm runter, das ist gefährlich, du kannst dir was brechen! Es ist ein Unterschied, ob ich das Gefühl insgesamt bekomme, na ja, mir wird schon nix Schlimmes passieren oder ob ich auf den Weg mitbekomme: lieber nichts riskieren!"

Eltern oder andere Bezugspersonen prägen Kinder in ihrem Verhältnis zum Leben. Wenn alles gut geht, vermitteln sie ihnen Urvertrauen, also das Gefühl, grundsätzlich in der Welt geborgen zu sein - was den Umgang mit Ängsten enorm erleichtert. Die moderne Bindungsforschung spricht von sicher gebundenen Kindern, wenn der Nachwuchs eine vorübergehende Trennung von Mutter oder Vater aushalten kann, ohne in Panik auszubrechen. Das Vertrauen, dass die Eltern ganz bestimmt wiederkommen werden, stärkt sie. Sicher gebundene Kinder entwickeln weitaus weniger Ängste als unsicher gebundene.