WM der Maurer, Fliesenleger und Friseure Brennen Sie auch für Ihren Beruf?

In Kasan finden aktuell die WorldSkills statt - die Weltmeisterschaft der Berufe. Berufsanfänger und -anfängerinnen aus aller Welt treten an, um ihr Können zu vergleichen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Brennen Sie für Ihren Beruf? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5.