Die Wittelsbacher und die Volksmusik (2/2) Sammeln, Pflegen, Musizieren

Der legendäre Kiem Pauli wurde von zwei bayerischen Herzögen gefördert

"I hab koane Sorgen mehr gehabt ..."

"Durch den Ludwig Thoma hab ich den Prinz Albrecht kennaglernt, der war ja damals auch noch jung, und hat a große Freid am Gesang und an der Musik gehabt. Dem und dem Herzog Ludwig Wilhelm hab ich alles zu verdanken. ich hab ja koane Sorgen nimma gehabt, und die ham mir nia etwas dreingredt, bei dem was i tua. Dann bin i nach Kreuth, 1921, und dann war ich noch der Nikolaus bei seine Kinder. Mir ham vui zamm erlebt!"

Machtverlust unter den Nationalsozialisten

Fakt ist: Ohne die Herzöge und Prinzen aus dem Hause Wittelsbach wäre die bayerische Volksmusik nicht das, was sie heute ist. Die Förderung fand auch in jener Zeit statt, als kritische Lieder oder Lieder gegen den Krieg alles andere als angesagt waren.



Das einstige Königshaus hatte damals nicht nur zu kämpfen mit dem Verlust seiner Macht, sondern auch damit, dass die Nationalsozialisten eine große Bedrohung sahen in der Beliebtheit der Wittelsbacher und in einer monarchistischen Widerstandsbewegung.



Einige Familienmitglieder, darunter auch der 1937 geborene Herzog Max in Bayern, wurden nach dem Attentat auf Hitler 1944 in Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau inhaftiert, nachdem die Familie zuvor nach Ungarn geflohen war, um eben einer solchen Verhaftung zu entgehen.



So hörte Herzog Max seine ersten Landler erst nach 1945 - unter anderem bei seinem Onkel, dem Kiem-Pauli-Förderer Herzog Ludwig Wilhelm, der sich in Kreuth ein Haus gebaut hatte.