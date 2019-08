Überraschende Kunst Was Sie noch nicht über diese berühmten Gemälde wussten

Edvard Munch: Doch kein Schrei?

Das berühmte Gemälde "Der Schrei" des norwegischen Malers Edvard Munch zeigt eine geschlechtslose Person, die Mund und Augen vor Entsetzen weit aufreißt. Bisher nahm man an, die Figur stoße einen Schrei aus. Doch diese Interpretation trifft nicht zu, wie das British Museum bekannt gegeben hat. Vielmehr höre die Person einen Schrei, der aus der Natur komme – ihr entsetzer Gesichtsausdruck sei lediglich eine Reaktion darauf. In der Ausstellung "Love and Angst" zeigt das Museum eine litographische Variante von Munchs Werk, auf deren unterem Bildrand zu lesen ist: "Ich fühlte das große Geschrei durch die Natur".

Leonardo da Vinci: Spezial-Technik zaubert Mona Lisas Lächeln

Warum lächelt Leonardo da Vinis "Mona Lisa" derart geheimnisvoll? Immer wieder haben sich Kunstliebhaber und Wissenschaftler mit ihrem unverwechselbaren Gesichtsausdruck beschäftigt. 2008 entschlüsselten sie das Geheimnis dahinter: die Maltechnik "Sfumato" (aus dem Italienischen für "verschwommen, verraucht"). Der Maler legte demnach mehrere dünne Farbschichten übereinander, was die weichen Schattierungen und Unschärfen in Mona Lisas Gesichtszügen erzeugt.

Rembrandt van Rijn: Nachtwache fand nicht nachts statt

Im Jahr 1642 malte Rembrandt van Rijn das Gemälde, das heute als "Nachtwache" bekannt ist. Es zeigt eine Art Bürgerwehr, die die Stadt Amsterdam beschützte. Der Name "Nachtwache" entstand allerdings erst im 19. Jahrhundert. Das Gemälde war zu dieser Zeit durch Schmutzablagerungen so dunkel geworden, dass man dachte, es zeige Schützen, die nachts Wache hielten. Der ursprüngliche Titel des Gruppenporträts lautete "Kapitän Frans Banningh Cocq gibt seinem Leutnant den Befehl zum Abmarsch der Bürgerkompanie".

Michelangelo: Gott als Gehirn?

"Die Erschaffung Adams" schmückt die Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom seit 1512. Dargestellt wird, wie Gottvater mit ausgestrecktem Zeigefinger Adam zum Leben erweckt - oder doch viel mehr? Nach einer Interpretation des Neuromediziners Frank Lynn Meshberger, könnte der Maler Michelangelo auch das menschliche Gehirn gemalt haben. Denn die Form des Tuches, auf dem Gott schwebt, umgeben von zahlreichen Putten, weist erstaunliche Gemeinsamkeiten damit auf. Die anatomischen Kenntnisse gab es damals schon. Michelangelo selber hatte Autopsien vorgenommen, die als Blasphemie angesehen und geahndet wurden.

Van Gogh: Hohe Physik in der Sternennacht

Vincent Van Gogh (1853-1890) hatte sich sein linkes Ohr abgeschnitten und in einer Nervenheilanstalt einliefern lassen, als er anfing an der "Sternennacht" zu arbeiten. Das Gemälde stellt einen wunderschönen Himmel dar - und eines der komplexesten physikalischen Ereignissen überhaupt: die turbulente Strömung. Wissenschaftler fanden heraus: Der Maler nutzte zwei mentale Effekte im Gehirn, um diese Turbulenzen auf die Leinwand zu bringen. So scheinen die Farben vor den Augen regelrecht zu flirren. Die instinktive Präzision des Bildes ist so groß, dass Wissenschaftler das Gemälde für ihre Arbeit zu den turbulenten Strömungen nutzten.