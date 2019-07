Wilder als gedacht Was haben Sie mit Kühen erlebt?

Eine Kuh auf der Weide. Was soll ein Wanderer tun, wenn er ihr gegenübersteht? Rinder sind manchmal schwer einzuschätzen. Vor einigen Tagen hat ein Stier zwei Männer angegriffen. Mit tödlichen Folgen. Das Tagesgespräch hat gefragt: Was haben Sie mit Kühen erlebt?

Ein wild gewordener Stier hat in der Oberpfalz einen Landwirt (60) und dessen Vater (87) getötet. Der Bauer sei auf einer Weide in Gleißenberg von dem Tier attackiert worden, als er ein Kalb markieren wollte, so die Polizei. Möglicherweise habe das Tier seine Herde verteidigen wollen, da sich auf der Weide auch Kühe und Kälber befanden, heißt es.

Mensch trifft auf Kuh - wie verhält man sich richtig?

Aug' in Aug' mit einer Kuh: Wie verhält man sich richtig?

Auch wenn Wanderer und Kühe auf einer Weide aufeinandertreffen, gibt es immer wieder Probleme. Heuer hat ein Gericht in Österreich den Angehörigen einer deutschen Wanderin, die von Kühen zu Tode getrampelt worden war, hohen Schadensersatz zugesprochen. Österreich hat mit einem Verhaltenskodex mit zehn Punkten reagiert.

Das Tagesgespräch wollte wissen: Welche Erlebnisse verbinden Sie mit Rindern? Mit jungen Kälbern, mit Milchkühen, mit einem Stier? Unterschätzen viele die Gefahr? Wie verhält man sich richtig, wenn man einem Rind gegenübersteht?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger war Martin Ott. Er ist Landwirt und Autor des Buchs "Kühe verstehen". Außerdem hat sich Dr. Siegfried Moder zu Wort gemeldet. Er ist Präsident des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.