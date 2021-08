Zitterspiele: Oder: Wenn die Nerven tanzen

Weltweit freuen sich Alle auf die Wiesn - leider auch dieses Jahr vergebens

Auch dieses Jahr bleibt die Theresienwiese wegen der Corona-Pandemie leider leer

Und immer wieder kam mit dieser verrückten Wiesn-Aufbau-Aktion ein großes Zittern in die teure Stadt um jene große Fläche herum. Und in das Land um diese teure Stadt herum. Und in die Länder um dieses Land herum. Und in die Kontinente um diese Länder herum: Ob in Aubing, Augsburg oder Australien: Es pochten die Herzen, es scharrten die Hufe, es lechzten die Kehlen, es wurden die Tage, die Stunden, die Sekunden gezählt ... bis - ja bis im Jahr 2020 der weltweite, pandemiebedingte Shutdown alledem ein Ende setzte.