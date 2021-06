Durch Corona zum Höhlenmenschen? Wie wir trotz Cave-Syndrom wieder unter Leute kommen

Seit mehr als einem Jahr leben wir jetzt mit Corona, haben uns daran gewöhnt, Masken zu tragen, viel in der eigenen Wohnung rumzusitzen, haben vielleicht selber die Krankheit gehabt oder Freunde und Angehörige verloren. Und jetzt scheint der Silberstreif am Horizont immer größer zu werden. Die Impfungen schreiten voran, die Inzidenz sinkt, überall wurden Vorsichtsmaßnahmen gelockert. Endlich wieder Normalität! Aber: Für manche ist es gar nicht so einfach, am alten Leben anzuknüpfen. Die Psychologie hat bereits einen Namen dafür: Das Cave-Syndrom.