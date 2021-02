Willkommene Ablenkung oder riskantes Privileg Wie wichtig ist der Profisport in der Corona-Krise?

Wöchentliches Umherreisen in der ganzen Bundesrepublik, Champions-League-Spiele, die in Hotspotregionen ausgetragen werden und zuletzt die "Fußball-Klub-WM" in Katar. Der Profi-Fußball kennt in der Corona-Pandemie offenbar keine Grenzen. Aber auch beim Wintersport scheint die Corona-Pandemie in weiter Ferne zu sein, denkt man an die aktuelle Austragung der Ski-WM.