Wie werde ich Heiliger?: Der steinige Weg zur Seligsprechung

"Also nach dem Ableben einer möglichen seligen Person muss eine sogenannte 'Fama sanctitatis' da sein, ein Ruf der Heiligkeit.



Das heißt also, Gläubige müssen dem Erzbischof schreiben und sagen: Ich möchte, dass der Herr Maier oder die Frau Müller selig gesprochen wird, weil der war so gut zu den Anderen, hat sich für die Anderen eingesetzt und war immer freundlich. Also da muss praktisch ein Ruf der Heiligkeit da sein, weil sonst geht das nicht.



Dann kann man einen Prozess eröffnen, aber wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann ist eigentlich der Prozess von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es ist eigentlich ein urdemokratischer Vorgang, so eine Seligsprechung. Also ohne das Votum der Gläubigen gibt es keine Seligsprechung."