Weltweit teilen sich drei Konzerne das Geschäft auf Wie viel Macht haben Konzert-Veranstalter?

Schon seit Jahrzehnten ist Berthold Seliger im Musikgeschäft. Ende der Achtziger gründete der gebürtige Rheinländer in Fulda seine eigene Konzertagentur. Er hat amerikanische Singer-Songwriter, Punkbands und Weltmusik auf deutsche Bühnen geholt, bekannte Sänger wie Patti Smith, Lou Reed und Rufus Wainwright, aber auch Bands wie Calexico und Lambchop gefördert. Alle zwei Monate bringt Seliger den laut Rolling Stone besten Newsletter der Branche heraus, der auch als Blog erscheint. Dort schimpft der Publizist über die Kommerzialisierung der Branche.

Herr Seliger, wie viele Firmen gibt es eigentlich in Europa, die so große Tourneen ausrichten und dann auch die Ticketverkäufe organisieren?

Es gibt im Grunde drei große Konzerne, die in der ganzen Welt das Konzertgeschäft unter sich aufteilen. Das sind die beiden amerikanischen Konzerne Live Nation und die Anschutz Entertainment Group sowie der deutsche Quasi-Monopolist CTS Eventim. Das sind die drei großen Konzerne, die weltweit das Konzertgeschäft unter sich aufgeteilt haben.

Wozu führt das, wenn nur noch drei Player den ganzen Markt beherrschen? Wie spüren wir das?

Zum einen, wie es immer bei Monopolen ist: Die Preise steigen. Wir haben gigantische Steigerungsraten im Ticketing. Marek Lieberberg hat mal gesagt, er sieht bei 100 Euro eigentlich die Schallgrenze, teurer werden die Tickets nicht. Wenn Sie sich Jay-Z und Beyoncé oder die Rolling Stones anschauen, dann sind wir bei 800, 900, 1000 Euro. Dann kommen natürlich diese gigantischen Ticketgebühren dazu, die Vorverkaufsgebühren. Das sind ja alles nochmal zehn bis 15 Prozent, und das führt im Grunde zu einem Kreislauf. Die Ticketing Einnahmen werden immer höher. Dadurch können diese Großkonzerne weitere Konzertfirmen aufkaufen und können ihre Geschäfte ungehindert perfektionieren.

Ich habe immer gedacht, das muss so sein, weil wir eben keine Alben mehr kaufen, weil wir alles streamen. Aber nein, es ist diese Konzentration auf die Konzerne?

Es hat viele Facetten. Natürlich kann man es nie monokausal erklären. Aber tatsächlich ist diese Konzentration einer der großen Faktoren. Dann glaube ich, es wird im Moment einfach ausprobiert, wie weit man gehen kann im Konzertgeschäft. Und das hat zum Wesentlichen damit zu tun, dass auch Hedge-Fonds und Private-Equity-Unternehmen maßgebliche Player in diesem Geschäft sind. Und sie kaufen Festivals auf. Es ist im Grunde so, dass das internationale Finanzkapital auf der Suche nach super Renditen auf den Superstarmarkt gestoßen ist und da feststellt: Hey, das ist ja ganz toll, dann lässt sich ja wirklich immer noch viel Profit rausholen, denn die Ticketpreise kann man ja immer noch weiter anheben.

Ich kann mein Geld also tatsächlich in Konzerte anlegen?

Na ja, Sie können erstens Aktien kaufen. Die Firmen wie Live Nation oder CTS Eventim sind Aktiengesellschaften. Da können sie sich also beteiligen und über immer weiter steigende Aktienkurse freuen. Wenn Sie dagegen, sagen wir mal, im zweistelligen Millionenbereich investieren wollen, dann gehen Sie zu einer Private-Equity-Firma wie z.B. Superstar Entertainment. Und die kaufen europaweit Festivals vom Sziget Festival in Ungarn über Sonar in Barcelona bis hin jetzt in Deutschland im August das Wacken Open Air. Offensichtlich ist man da der Meinung, dass das super Renditen abwirft.

Für uns wird es also immer teurer. Was bedeutet das denn für die Bands, die vielleicht noch nicht ganz so berühmt sind und nicht die ganz großen Player sind?

Früher war das Konzertgeschäft ein relativ altmodisches Geschäft. Konzertveranstalter haben eine Band unter Vertrag genommen und haben die langfristig und sorgsam aufgebaut, damit die dann irgendwie eine jahrzehntelange Karriere hatten. Heute ist es so, dass die Großkonzerne natürlich nur an den Renditen interessiert sind. Das heißt, die kümmern sich nur um die Superstars. Es ist tatsächlich so, dass die fünf Prozent der größten Musiker und Bands weltweit 85 Prozent der Gesamteinnahmen unter sich aufteilen. Das heißt, für die kleinen Bands bleibt immer weniger übrig. Der Kuchen wird zwar größer, aber wie wir es oft in dieser Gesellschaft haben, nicht für alle. Und dann haben wir eine Situation, dass der Chef von CTS Eventim mittlerweile Dollarmilliardär ist. Er hat ein Jahreseinkommen von über 70 Millionen Dollar. Dagegen liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Musikers in Deutschland laut Künstlersozialkasse bei etwas über 14000 Euro. Das heißt, die Zeche zahlen zum einen die Fans, zum anderen aber die vielen kleinen Musiker, die in den Clubs unterwegs sind und die letztendlich ja eigentlich die kulturelle Vielfalt der Popkultur überhaupt darstellen.

Sie haben gerade gesagt, die Großen schauen, wie weit sie gehen können, wann es uns wirklich schmerzt. Sehen Sie bei 150 und mehr Euro das Limit schon gekommen?

Wie gesagt, 150 Euro ist nur noch ein Scherz. Das billigste Ticket für Jay-Z war schon weit über 200 Euro. Siehe letztes Jahr im Olympiastadion in Berlin: 899 Euro plus Gebühren. Das ist die Realität. Ich glaube, da wird einfach ausgereizt, was möglich ist. Natürlich haben die Ticketing Firmen da viele raffinierte Dinge erfunden. Zum Beispiel, dass sie jetzt immer mehr staffeln. Sie schauen, dass es noch relativ günstige Tickets für 150 für 200 Euro gibt. Aber bei den teuren Tickets, da, wo man vorne steht, wo man die Künstler hautnah in den Stadien erlebt, da schauen sie einfach, dass man weit über tausend Euro noch hinausgehen kann. Ich bin in der Nähe von München aufgewachsen. Mein erstes Konzert waren die Rolling Stones im Münchner Olympiastadion. Damals haben alle Plätze 38 D-Mark gekostet. Und ich glaube, gerade diese Gleichheit innerhalb der Fans hatte natürlich auch etwas zu tun mit der Popkultur. Während heute sozusagen eine Trennung erfolgt zwischen den weniger Reichen und denen, die vorne stehen, die sich das leisten können.