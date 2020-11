Wie Sterben geht Wissen Palliativmediziner mehr?

"Der Wunsch, das Leben vorzeitig zu beenden oder nach Sterbehilfe wird immer wieder an uns herangetragen. Das Wichtigste ist, das ernstzunehmen und herauszufinden, was die Not dieses Menschen ist, dass er darum bittet. Sind es Schmerzen oder andere belastende Beschwerden, ist es eine Depression, ist es die Angst vor einem einsamen Tod? Im Vordergrund muss die Linderung der Not stehen, die den Menschen dazu bringt, schneller sterben zu wollen. Wenn die Patient*innen eine Betreuung durch das palliativmedizinische Team erleben und erfahren, dass sie in ihrer Situation und Not absolut ernstgenommen werden, dass es viele Möglichkeiten der Medizin gibt, körperliche Beschwerden, aber auch seelische oder existentielle Belastungen zu lindern, verschwindet der Wunsch nach Sterbehilfe bei fast allen Patienten. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, lebensverlängernde Maßnahmen einzustellen oder nicht zu beginnen, wie zum Beispiel eine künstliche Ernährung oder ein Antibiotikum bei einem Infekt am Lebensende. Wir werden dann also alles tun, um das Sterben nicht aufzuhalten. Eine Tötung auf Verlangen ist aber in Deutschland definitiv nicht erlaubt."