Mit viel Rambazamba oder in aller Stille Wie stellen Sie sich Ihre eigene Beerdigung vor?

Stundenlang stehen die Menschen in London in der Schlange, um am Sarg der verstorbenen Königin Elisabeth II. vorbeizugehen. Am Montag, 19. September 2022, wird sie mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Dafür ist alles schon vorher festgelegt: Wer kommen darf und was genau in welcher Reihenfolge passieren wird. Vermutlich hatte die Queen kaum Möglichkeiten, ihre eigene Beerdigung zu gestalten.