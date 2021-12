Oper zieht auf ehemaliges Reichsparteitagsgelände Wie sollen wir mit Nazi-Bauten umgehen?

Die Oper in Nürnberg zieht in ein Ausweichquartier am ehemaligen Reichsparteitagsgelände um. Ein Ort mit historischer Last wird zur Spielstätte für Kultur. Eine sinnvolle Entscheidung? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.