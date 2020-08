Vergessen in überfüllten Lagern Wie soll es für die Flüchtlinge in Griechenland weitergehen?

Ein Blick auf die griechische Insel Lesbos und in das dortige Flüchtlingslager Moria: Auf der Insel in der Ost-Ägäis stranden viele Menschen, die von der Türkei aus illegal in die EU einreisen wollen. Griechenland hat seit Jahresbeginn zwar mehr als 14.000 Migranten von Lesbos aufs Festland gebracht. Dennoch ist das Problem nicht gelöst. Im und um das Lager Moria, das nur für knapp 3000 Menschen ausgelegt ist, leben weiterhin rund 14.000 Menschen. Monatelang war das Camp wegen einer Corona-Ausgangssperre von der Außenwelt abgeschnitten.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wollte sich heute einen Eindruck von der Lage verschaffen, hat seinen Besuch im "wilden Teil" von Moria aber aus Sicherheitsgründen abgebrochen - auf Anraten des örtlichen Sicherheitschefs. Zuvor hatten sich Gruppen von Flüchtlingen aus Afghanistan und Afrika versammelt und in Sprechchören "Free Moria" gerufen, berichtet die dpa.

Was soll mit den Menschen in Moria passieren?

Wie soll es für die Flüchtlinge in Griechenland weitergehen? Das war die zentrale Frage im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Wie lässt sich die Situation der Menschen vor Ort verbessern? Wohin könnten sie gebracht werden - auch nach Deutschland und in andere Länder der Europa? Die Bereitschaft scheint sich in Grenzen zu halten. Deutschland hat jetzt die EU-Ratspräsidentschaft inne, sollte sich also um das Problem kümmern. Was meinen Sie?

Zu Gast bei Stefan Parrisius waren die Journalistin Franziska Grillmeier, die auf Lesbos lebt und arbeitet, sowie die Migrationsforscherin Prof. Petra Bendel von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

