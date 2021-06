Greenpeace, Femen, David gegen Goliath Wie sinnvoll sind provokante Protestaktionen?

Am Dienstagabend ist unmittelbar vor dem Anpfiff des EM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Frankreich ein Aktivist mit einem Gleitschirm auf das Spielfeld gestürzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Das Ende einer Protestaktion, die Greenpeace viel Kritik eingebracht hat.

Protest, der provoziert - muss das sein?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn im Tagesgespräch war Prof. Dieter Rucht , Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB).

Greenpeace-Sprecher Dietmar Kress hat betont, dass seine Organisation in Zukunft keine Flugaktionen über Menschenmassen mehr machen wird.

Was denken Sie über das Besetzen von Bäumen, die gefällt werden sollen - so wie neulich im Forst Kasten in der Nähe von München? Ist das ein Kampf von David gegen Goliath, ein Kampf gegen "die da oben", der nachvollziehbar ist?