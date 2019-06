Diagnose Lungenkrebs Wie sich Lungenkrebs diagnostizieren lässt

In der Vergangenheit wurde die Mehrzahl der Fälle in einem Stadium erkannt, in dem eine Heilung nicht mehr möglich war. Das liegt häufig daran, dass der Lungenkrebs oft kaum oder keine Symptome macht, obwohl er unter Umständen schon fortgeschritten ist.

Das einzige Symptom, das häufig genannt wird, ist Husten. Darunter leiden allerdings viele Menschen. Und bis man wegen Husten eine weitere Abklärung machen lässt, vergeht noch immer oft zu viel Zeit. Außerdem hat nicht jeder Lungenkrebspatient dieses Symptom. Die Symptome sind oft sehr verspätet oder verzögert und in einem Teil der Fälle auch falsch gedeutet, so dass man oft die Diagnose stellt, wenn keine Heilung mehr möglich ist. Auch bei den Patienten mit fortgeschrittener Lungenkrebserkrankung sind aber effiziente Therapien möglich, die für begrenzte Zeit eine Kontrolle des Tumors erlaubt, auch wenn er nicht vollständig eliminiert werden kann.

Empfehlung: Möglichst bald zur Abklärung und nicht rauchen

Erste Signale sollten ernst genommen werden: Anhaltender Husten über mehr als sechs Wochen sollte auf jeden Fall abgeklärt werden.

"Und man sollte natürlich möglichst gar nicht rauchen, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz." Prof. Dr. med. Jürgen Behr

Diagnosemethoden

Röntgen

Eine normale Röntgenaufnahme hat eine relativ niedrige Sensitivität, weshalb man damit man den Lungenkrebs tatsächlich nicht wesentlich früher erkennen kann.

bildgebende Verfahren

Die Computertomografie der Lunge ist sicherlich das Verfahren der Wahl, um einen Lungenkrebs möglichst früh und sicher zu erkennen. Findet man in der CT einen auffälligen Befund, so wird je nach Größe des Herdes eine Kontrolluntersuchung oder eine weitere Abklärung, oft mit einer Bronchoskopie durchgeführt, um Gewebe aus den auffälligen Bereichen zu gewinnen und festzustellen, um was es sich genau handelt – bösartiger oder gutartiger Tumor oder Entzündung.

Screening

Inzwischen gibt erstmals Studien, die zeigen, dass ein Screening auf Lungenkrebs mit einem Low-dosed-CT, also einem niedrig dosierten CT, tatsächlich einen Überlebensvorteil bringt. Deshalb überlegt man derzeit europaweit an mehreren Standorten, ob man Screening-Programme auflegt, um den Lungenkrebs bei Risikopatienten, die eine bestimmte Rauchvorgeschichte haben, frühzeitig zu erkennen.

"Das ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, es gibt dazu noch viele Diskussionen, etwa zur Finanzierung." Prof. Dr. med. Jürgen Behr

Ein Gegenargument ist auch, dass jedes Screening auch Knoten findet, die kein Krebs sind, die aber dann untersucht werden müssen und zunächst verunsichern. Außerdem ist es in Deutschland nach wie vor so, dass ein Screening, also eine Röntgenuntersuchung, ohne spezifischen Anfangsverdacht nicht erlaubt ist. Das heißt: Man darf Röntgenstrahlen nicht ohne einen ausreichenden Grund am Menschen einsetzen.