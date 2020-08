Zerstritten und gespalten Wie sehen Sie die Zukunft der AfD?

Ein Streit, der die AfD bewegt: Das Schiedsgericht der Partei hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass der Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz ausgeschlossen werden soll. Er habe seine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" verschwiegen, heißt es.

Ursprünglich wollte Kalbitz Fraktionschef im Landtag bleiben, nun lässt er sein Amt ruhen. Kalbitz war einer der Wortführer des offiziell aufgelösten "Flügels" um den Thüringer AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke. Der Bundesvorstand hatte im März beschlossen, den Flügel aufzulösen, weil er ins Visier des Verfassungsschutzes geraten war.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Was denken Sie über die Entwicklungen in der AfD? Halten Sie Versuche der AfD, sich Rechtsextremismus abzugrenzen für glaubwürdig? Rufen Sie an diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Moderator Christoph Peerenboom ist der Journalist und Buchautor Michael Kraske. Außerdem kommt auch der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen zu Wort.

