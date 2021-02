Homophobie im Fußball Wie Profifußballer*innen mit dem Hashtag #ihrkönntaufunszählen ein starkes Zeichen setzen

Während der eigentlich harmlosen Buchvorstellung sprach Moderation Dunja Hayali den ehemaligen Weltmeister auf eine Stelle in seinem Buch an: In der nannte er es lebensklug von seinem ehemaligen Mitspieler Thomas Hitzlsperger, sich erst nach der Karriere geoutet zu haben. Hitzlsperger hatte sich 2014 – vier Monate nach dem Ende seiner aktiven Karriere – erstmals zu seiner Homosexualität geäußert. Im weiteren Verlauf des Buches hatte Lahm geschrieben, er würde auch davon abraten, innerhalb der eigenen Mannschaft während der aktiven Laufbahn über dieses Thema zu sprechen.

Auf Hayalis Frage nach einer Begründung, verwies Lahm auf den „Gruppenzwang in so einer Mannschaft“, von dem auch Hitzlsperger selbst gesprochen hatte. „Der Fußball ist Teil der Gesellschaft und spiegelt ja oft die Gesellschaft wider, in der er gespielt wird“, meinte Lahm. In eben dieser Gesellschaft fehle aber leider zu oft die nötige Zivilcourage. In manchen Städten sei ein Outing vielleicht möglich, "aber gegenwärtig schienen mir die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davonzukommen."