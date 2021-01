Geschäfte, Wahlkampf, Unterhaltung Wie nutzen Sie soziale Medien?

Jetzt also Clubhouse - ein neuer Hype? Die neue App setzt gerade noch auf Limitierung statt auf viele User: Man muss jemanden kennen, der schon drin ist. Außerdem funktioniert die App vorerst nur auf Apple-Smartphones. User erleben bei Clubhouse dann eine Art Live-Podcast, Debatten in Audioform ohne Bild.

Was bei Clubhouse passiert, bleibt aber nicht im Clubhouse - eine Erfahrung, die gerade Bodo Ramelow gemacht hat. In einer Runde dort hat er über sein Candy Crush-Spiel in Sitzungen und über seinen Spitznamen für Angela Merkel gesprochen - und Empörung ausgelöst.

Ihre Erfahrungen mit Facebook, Twitter und Co.?

Welche sozialen Medien nutzen Sie - und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Lesen Sie sich auf Twitter, welche Debatten in der Politik ausgetragen werden? Pflegen Sie ein Netzwerk wie Linkedin, um nach freien Stellen zu suchen oder Geschäfte anzubahnen? Oder liken Sie lieber die Katzenbildchen, die Ihre Schulfreundin immer auf Instagram postet? Und die Links von ihr auf Facebook auch? Teilen Sie Zitate auf Whatsapp oder in Telegram? Mal so, mal so? Und was meint die Nichte eigentlich, wenn sie von TikTok redet?