Wenn der Tumor "streut" Wie Metastasen entstehen

Es kommt also zunächst zur Wanderung der Tumorzellen in der Regel über die Blut- und Lymphgefäße und nachfolgend zur Invasion und Ansiedlung an einem neuen Ort. Dann werden Gefäße ausgebildet und somit die Metastasen mit Nährstoffen versorgt. Für viele Schritte bei der Metastasierung sind Botenstoffe, sogenannte Zytokine, sowie Hormone und Enzyme verantwortlich, die vom Tumor aber auch gesunden Zellen des Körpers produziert werden. Insbesondere Zellen des Blut- und Immunsystems können sich an der Vorbereitung der "metastatischen Nische" beteiligen. Auch müssen die wandernden Tumorzellen der Immunantwort des Körpers entkommen. All diese Eigenschaften sind in der Regel mit einer größeren Agressivität eines Tumors verbunden.