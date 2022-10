Regierungskrise wegen Atomkraft Wie lange sollen die AKWs noch laufen?

Streit in der Koalition: Die Grünen lehnen längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ab. Sie sind allenfalls bereit, dass die zwei süddeutschen Kraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis kommenden April weiterbetrieben werden können. Die FDP besteht darauf, dass diese beiden zwei süddeutschen Kraftwerke und auch das in Kraftwerk Emsland in Niedersachsen bis 2024 am Netz bleiben.

Atomkraftwerke weiterlaufen lassen – eine sinnvolle Idee?

Wie lange sollten die Atomkraftwerke noch weiterbetrieben werden dürfen? Was sollte übergangsweise gelten? Was für die kommenden Jahre und Jahrzehnte? Was meinen Sie? Das Tagesgespräch fragt auch: Wie kann und soll der Energiemix in Zukunft in Deutschland aussehen? Welche Rolle spielen Strom aus Kernenergie, aus Kohle, Gas, Sonne und Wind in Zukunft?