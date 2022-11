Hip oder hinterwäldlerisch Wie kommen Sie mit Ihrem Dialekt an?

Wie verbreitet und akzeptiert sind Gespräche im Dialekt in der Familie, unter Freunden, im Beruf, in der Schule? Gilt der Dialekt nach wie vor – oder wieder – als hip? Oder haftet ihm an, eher hinterwäldlerisch zu sein? Wie sind Ihre Eindrücke?

Welchen Dialekt sprechen Sie?

Reden Sie regelmäßig wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist? Oder sprechen Sie eher so, wie wir es in der deutschen Schriftsprache kennen, also vermeintlich Hochdeutsch? Wie kommen Sie mit Ihrem Dialekt an? Das ist heute die zentrale Frage im Tagesgespräch.