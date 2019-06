Vererben und verschenken Wie kann man Streit verhindern?

"Sprecht ihr noch miteinander - oder habt ihr schon geerbt?" - dieser lockere Spruch bringt es auf den Punkt: Wenn es ums Geld geht, hört selbst in Familien die Freundschaft oft auf. Was sind Ihre Erfahrungen in Sachen Erben und Schenken? Rufen Sie an!