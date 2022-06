Renaturierung, Aufforstung, Begrünung Wie kann man natürliche Lebensräume wiederherstellen?

Wenn es nach der EU-Kommission geht, sollen in den kommenden knapp dreißig Jahren alle "sanierungsbedürftigen" Ökosysteme wiederhergestellt werden. So steht es in einem Gesetzes-Vorschlag der Kommission. Das Gesetz soll – wenn es beschlossen wird – die bisherigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur, wie Wiederaufforstung oder Begrünung, ausweiten, sagt die Kommission.